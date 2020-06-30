Trabzonspor'da Jose Sosa'dan şampiyonluk konuşması
Trabzonspor'da Başakşehir'in puan kaybı sonrasında kaptan Jose Sosa, takımı ateşleyici bir konuşma yaptı. Arjantinli yıldız, 5'te 5 yapacaklarına vurgu yaptı.
Trabzonspor’un kaptanı Jose Sosa, Başakşehir’in puan kaybetmesinin ardından takım arkadaşlarıyla bir toplantı yaptığı ortaya çıktı.
Kaptan Sosa’nın takım arkadaşlarına, yeterince puan kaybettiklerini belirterek, 5 maçta 15 puan toplamaları halinde şampiyon olacaklarına inandığı ifade etti. Arjantinli yıldız, Galatararay maçının hayati öneme sahip olduğuna dikkat çekti.
Takım vurgusu
Asist Analiz'in haberine göre İstanbul’daki maçın zorlu geçeceğini ancak ne yapıp edip müsabakadan 3 puanla ayrılacaklarını ifade eden Sosa, Trabzonspor camiasının şampiyonluğu çoktan hak ettiğini söyledi. Takım olgusuna vurgu yapan 35 yaşındaki oyuncu, bunu hep birlikte başaracaklarını söyleyerek motive ettiği de ayrıca öğrenildi
Şampiyon Trabzonspor sesleri yükseldi
Sosa’nın bu konuşmasının ardından tüm takım birbirlerini alkışlayarak, şampiyon Trabzonspor tezahüratı yaptıkları bildirildi. Trabzonspor, pazar günü saat 21.00’de Galatasaray ile Türk Telekom Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Dev maçı ise hakem Cüneyt Çakır yönetecek.