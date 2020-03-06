Trabzonspor'da kale emin ellerde

CELAL UMUT EREN

Trabzonspor’da lig ve kupada çifte zafer parolasıyla yola devam ediliyor. Bu hedef doğrultusunda teknik direktör Hüseyin Çimşir’in en güvencesi kalede duruyor. Hem Uğurcan Çakır hem de Erce Kardeşler hazır görüntüleriyle dikkat çekiyor.



Kupada Fenerbahçe’ye karşı başarılı kurtarışlarıyla tam not alan Erce, bu sezona damgasını vuran Uğurcan Çakır’ın arkasında hazır bir şekilde beklediğini ispat etti. İki tane genç ve yetenekli kaleciye sahip bordo-mavililer, yarışın kızışacağı son haftalar öncesi bu konuda herhangi bir sorun yaşamıyor.

Hatta takımın en güven veren bölgesi de kalesi oldu. Uğurcan’ın özellikle büyük maçlardaki motivasyonu ve başarılı performansı teknik heyetin güvenini daha da tazeliyor. Erce Kardeşler’in de Fenerbahçe karşısında herhangi bir güvensizlik vermemesi bu doğrultuda yüzleri güldürdü.

25 yaşındaki Erce Kardeşler ve 23 yaşındaki Uğurcan Çakır, hem yerli olmaları hem de genç yaşlarıyla gelecek açısından umut aşılıyor.

Uğurcan Çakır, 22 lig maçında 24 gol yerken, Erce Kardeşler de 2 lig maçında 1 gol kalesinde gördü.

165 gündür kaybetmiyor

Trabzonspor, Gaziantep FK karşısında deplasmandaki 165 günlük yenilmezliğini sürdürmeyi hedefliyor. Bir maç eksiğiyle 48 puanla ikinci sırada yer alan bordo-mavililer, bu sezon deplasmanda çıktığı 10 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.

Dış sahalarda 19 puan toplayan Karadeniz ekibi, son 9 sezondaki en iyi deplasman performansını sergiledi. Trabzonspor, dış sahada bu sezon tek yenilgisini Sivasspor deplasmanında son dakikada yediği golle aldı. 23 Eylül 2019 tarihinde oynanan karşılaşmanın ardından bordo-mavililer, 165 gündür deplasmanda mağlup olmayarak dış sahada da en uzun süreli yenilmezlik serisini yaşayan ekip oldu.