17.07.2020 - 21:09 | | AA
Trabzonspor'da Konya mesaisi!
SÃ¼per Lig'de Ä°ttifak Holding Konyaspor ile karÅŸÄ±laÅŸacak Trabzonspor maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â
Trabzonspor, SÃ¼per Lig'in 33. haftasÄ±nda 19 Temmuz Pazar gÃ¼nÃ¼ sahasÄ±nda Ä°ttifak Holding Konyaspor ile oynayacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â
Bordo-mavili kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, teknik direktÃ¶r HÃ¼seyin Ã‡imÅŸir yÃ¶netiminde Mehmet Ali YÄ±lmaz Tesisleri'nde gerÃ§ekleÅŸtirilen antrenmanda, taktiksel Ã§alÄ±ÅŸmalar Ã¼zerinde durulduÄŸu belirtildi.Â
Trabzonspor, yarÄ±n yapacaÄŸÄ± antrenmanla hazÄ±rlÄ±klarÄ±na devam edecek.
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