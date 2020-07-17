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17.07.2020 - 21:09 | | AA

Trabzonspor'da Konya mesaisi!

SÃ¼per Lig'de Ä°ttifak Holding Konyaspor ile karÅŸÄ±laÅŸacak Trabzonspor maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â

Trabzonspor'da Konya mesaisi!
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Trabzonspor, SÃ¼per Lig'in 33. haftasÄ±nda 19 Temmuz Pazar gÃ¼nÃ¼ sahasÄ±nda Ä°ttifak Holding Konyaspor ile oynayacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â 

Bordo-mavili kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, teknik direktÃ¶r HÃ¼seyin Ã‡imÅŸir yÃ¶netiminde Mehmet Ali YÄ±lmaz Tesisleri'nde gerÃ§ekleÅŸtirilen antrenmanda, taktiksel Ã§alÄ±ÅŸmalar Ã¼zerinde durulduÄŸu belirtildi.Â 

Trabzonspor, yarÄ±n yapacaÄŸÄ± antrenmanla hazÄ±rlÄ±klarÄ±na devam edecek.

Trabzonsporda Konya mesaisi

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