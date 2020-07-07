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HaberlerTrabzonspor Haberleri Trabzonspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı
07.07.2020 - 11:51 | |   TRABZON (AA) -

Trabzonspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı

Trabzonspor'da yöneticiler, teknik ekip ve sporculara uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı duyuruldu.

Trabzonspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı
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Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız Kovid-19 testlerinin on ikincisi yapılmış olup, pozitif vakaya rastlanmamıştır." ifadesine yer verildi.

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