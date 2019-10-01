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01.10.2019 - 18:35 |

Trabzonspor'da kucaklaşma! Bir anda ayağa kalkıp...

Trabzonspor’da teknik direktör Ünal Karaman, takımı UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacakları Basel maçına hazırlıyor..

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Tecrübeli teknik adam, bordo-mavili futbolculara 4-1 kazandıkları Beşiktaş maçını tekrar izleterek, pozisyonların altını çizdi. Karaman, Basel maçında da kendilerinden böyle bir performans beklediğini iletti.

Asist Analiz’in haberine göre, oyuncular Beşiktaş maçını izledikleri sırada kaleci Uğurcan Çakır’ın Nwakaeme’ye yaptığı asisti dolayısıyla Nwakaeme bir anda ayağa kalkarak genç file bekçisine sarıldı.

Uğurcan’a teşekkür eden Nwakaeme, hayatında ilk kez böyle bir gole imza attığını ifade etti.

Trabzonsporda kucaklaşma Bir anda ayağa kalkıp...

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