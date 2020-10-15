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15.10.2020 - 21:02 | | AA

Trabzonspor'da Medipol BaÅŸakÅŸehir hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±!

Trabzonspor, SÃ¼per Lig'de Medipol BaÅŸakÅŸehir ile yapacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â

Trabzonspor'da Medipol BaÅŸakÅŸehir hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±!
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Trabzonspor, SÃ¼per Lig'in 5. haftasÄ±nda 17 Ekim Cumartesi gÃ¼nÃ¼ sahasÄ±nda Medipol BaÅŸakÅŸehir ile yapacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â 

Teknik direktÃ¶r Eddie Newton yÃ¶netiminde, Mehmet Ali YÄ±lmaz Tesisleri'nde basÄ±na kapalÄ± yapÄ±lan antrenmanda taktiksel Ã§alÄ±ÅŸma gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi belirtildi.Â 

Trabzonspor, yarÄ±n yapacaÄŸÄ± antrenmanla hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamlayacak.

Trabzonsporda Medipol BaÅŸakÅŸehir hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±

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