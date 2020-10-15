15.10.2020 - 21:02 | | AA
Trabzonspor'da Medipol BaÅŸakÅŸehir hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±!
Trabzonspor, SÃ¼per Lig'de Medipol BaÅŸakÅŸehir ile yapacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â
Trabzonspor, SÃ¼per Lig'in 5. haftasÄ±nda 17 Ekim Cumartesi gÃ¼nÃ¼ sahasÄ±nda Medipol BaÅŸakÅŸehir ile yapacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â
Teknik direktÃ¶r Eddie Newton yÃ¶netiminde, Mehmet Ali YÄ±lmaz Tesisleri'nde basÄ±na kapalÄ± yapÄ±lan antrenmanda taktiksel Ã§alÄ±ÅŸma gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi belirtildi.Â
Trabzonspor, yarÄ±n yapacaÄŸÄ± antrenmanla hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamlayacak.
Flavio Medeiros'un Ã–zel AÃ§Ä±klamalarÄ±