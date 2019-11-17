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17.11.2019 - 12:24 | | AA

Trabzonspor'da MKE Ankaragücü hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor'da MKE Ankaragücü hazırlıkları sürüyor
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Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, toparlanma çalışmaları yaparak, ayak tenisi oynadı.

Trabzonspor, akşam yapacağı antrenmanla MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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