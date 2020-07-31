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31.07.2020 - 07:00 |

Trabzonspor'da Newton kafa karıştırdı

Yeni sezon için listenin başına Abdullah Avcı’nın ismi yazılırken, Newton’ın yönetim tarzı, moralsiz oyuncuları çok zorlu iki maça performansı yüksek bir hale getirmesi ve özellikle yabancı oyuncularla olan iletişimi de dikkat çekti. Avcı sesleri yükselse de, bazı yöneticilerin Newton ile devam etme görüşünde oldukları öğrenildi.

Trabzonspor'da Newton kafa karıştırdı
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ERKAN AYRAÇ

Trabzonspor’da son iki maçta Eddie Newton rüzgârı esti.

Alınan kötü sonuçlardan sonra Hüseyin Çimşir’in istifasının ardından takımın başına geçtiği açıklanan İngiliz teknik adam, şampiyonluğun kaybedilmesiyle düşen oyuncularını bir anda ayağa kaldırdı, önce Kayserispor’u yenerek lig ikinciliğini aldı, ardından da önceki gün Alanyaspor’u devirerek futbolcularla beraber Ziraat Türkiye Kupası’nı kaldırdı.

Trabzonsporda Newton kafa karıştırdı

Bu iki başarılı sonucun ardından yönetimde bazı isimlerin de kafası karıştı. Yeni sezon için listenin başına Abdullah Avcı’nın ismi yazılırken, Newton’ın yönetim tarzı, moralsiz oyuncuları çok zorlu iki maça performansı yüksek bir hale getirmesi ve özellikle yabancı oyuncularla olan iletişimi de dikkat çekti.

Bunun yanında Başkan Ahmet Ağaoğlu ile birlikte her oyuncusunu tebrik eden İngiliz teknik adam, kendisine olan güveni boşa çıkarmadı ve son iki maç göz önüne alındığında takımını rahatlatan isim oldu. Bu olumlu gelişmeler sonunda bordo-mavili camiada Abdullah Avcı sesleri yükselse de, bazılarının Newton ile devam etme görüşünde oldukları öğrenildi.

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