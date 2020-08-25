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25.08.2020 - 07:00 |

Trabzonspor’da Newton tempoyu yükseltiyor!

Bordo-mavili takımda Teknik Direktör Newton, tempoyu sürekli yükseltiyor. Tecrübeli çalıştırıcı oyuncularının hazır olması için yoğun mesai harcıyor

Trabzonspor’da Newton tempoyu yükseltiyor!
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Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Trabzonspor’da Teknik Direktör Newton her gün tempoyu biraz daha yükseltiyor. Kadrodaki her oyuncunun gücünü ve temposunu görmek isteyen tecrübeli çalıştırıcı, kondisyon idmanlarının yanında öğrencilerine taktik yükleme de yapıyor.

Karadeniz temsilcisi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde dün yaptığı çalışmada ise taktiksel varyasyonlar denedi. Teknik direktör Eddie Newton sürekli antrenmanı durdurarak oyuncularını tek tek uyardı.
Öte yandan Trabzonspor’un Süper Lig 2020-2021 sezonu öncesi oynayacağı hazırlık maçı takvimi de belli oldu. Buna göre Bordo-mavililer ilk hazırlık maçını 29 Ağustos Cumartesi günü saat 18.00’de Samsun 19 Mayıs Stadyumu’nda Samsunspor ile oynayacak. İkinci hazırlık maçında ise 5 Eylül Cumartesi günü saat 17.00’de Kazım Karabekir Stadyumu’nda Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor’da Newton tempoyu yükseltiyor

 

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