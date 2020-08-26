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26.08.2020 - 07:00 |

Trabzonspor’da Newton’un 11’i hazır

Trabzonspor’da teknik direktör Eddie Newton, ideal ilk 11’ini belirlemeye başladı.

Trabzonspor’da Newton’un 11’i hazır
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Süper Lig’de şampiyonluk parolasıyla yola çıkacak Trabzonspor’da teknik direktör Eddie Newton, ideal ilk 11’ini belirlemeye başladı.

Kısa bir zaman kalması nedeniyle teknik ekibiyle beraber yoğun bir mesai harcayan İngiliz çalıştırıcı, yeni transferlerin de katılımı sonrası kafasındaki kurguyu şekillendirdi.

48 yaşındaki teknik adam, hücum hattında kesin olarak Sörloth, Nwakaeme ve Ekuban 3’lüsünden vazgeçmeyecek. Bu nedenle Ekuban’a Celtic’ten gelen ciddi teklifin kabul edilmemesi isteniyor.
Orta sahada Flavio ve Trondsen gibi iki yeni isim ön plana çıkıyor. 4-2-3-1 sisteminde ofansif oyun kurucu bölgesinde Abdülkadir Ömür’ün şans bulması bekleniyor. Newton, Alanyaspor’la yapılan Türkiye Kupası finalinde benzer bir kurgu denemişti.

Savunma hattında Edgar le, Campi ve Hosseini isimleri dikkat çekiyor. Campi-Hosseini tandemini düşünen İngiliz teknik adam, Hüseyin Türkmen’i de rotasyona dahil edecek.
Sol bekte yeni transferlerden Marlon göze çarparken, sağ bekte de takımın kaptanlarından Joao Pereira hazır durumda bekliyor.

İDEAL 11: Uğurcan, Pereira, Campi, Hosseini, Marlon, Flavio, Trondsen, Nwakaeme, Ekuban, Abdülkadir Ömür, Sörloth (4-2-3-1)

Trabzonspor’da Newton’un 11’i hazır

Çift idman
2020-21 sezonunun hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, dünü çift idmanla geçti. Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ndeki sabah antrenmanında futbolcular, dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi. Akşam saatlerinde ise taktik ağırlıklı bir program uygulandı ve çift kale maçla gün tamamlandı. Öte yandan, bordo-mavililer teknik heyet, personel ve futbolculara yapılan koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı.

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