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05.07.2020 - 07:00 |

Trabzonspor'da Nwakaeme-Ekuban beklentisi

Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme ve Caleb Ekuban’ın Galatasaray karşısında sahada olması önem taşıyor.

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Bordo-mavililerde sakatlıkları nedeniyle endişe duyulan Anthony Nwakaeme ve Caleb Ekuban’ın Galatasaray karşısında sahada olması önem taşıyor. Takımın son 2 sezondur hücumdaki en önemli isimleri olan Nwakaeme ve Ekuban, teknik heyetin de elini rahatlatıyor. Nwakaeme bu sezon 25 maçta 11 gol 6 asistle beğeni topluyor. Maç başına 2.0 şut denemesi ve 2.9 dripling ortalaması da Nijeryalı yıldızın diğer özellikleri... Ekuban da 9 gol 7 asistle oynuyor. Maç başına 1.1 şut ortalaması olan Ganalı, 1.6 da dripling ortalamasına sahip...

Trabzonsporda Nwakaeme-Ekuban beklentisi

Trabzonsporda Nwakaeme-Ekuban beklentisi

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