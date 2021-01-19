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19.01.2021 - 14:08 | | İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL,(DHA)

Trabzonspor'da Pereira ile yollar ayrılıyor

Trabzonspor, Portekizli sağ beki Joao Pereira ile yollarını ayırıyor.

Trabzonspor'da Pereira ile yollar ayrılıyor
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Trabzonspor formasını 122 kez giyen 36 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor yönetimiyle yapacağı son görüşmeden sonra bordo mavili kulüpten ayırlacak.

Ocak 2017'de kadroya katılan ve 3 kez gol sevinci yaşayan 19 da asist yapan Pereira, Sporting CP'den 300 bin Euro'ya transfer olduğu bordo mavili forma atından kaptanlık da yaparken toplamda da 122 maça çıktı.

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