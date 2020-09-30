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30.09.2020 - 07:00 |

Trabzonspor'da Pereira ve Ekuban sevinci

Trabzonspor'da sakatlıkları düzelen Pereira ve Ekuban ise uzun bir aradan sonra ilk kez takımla çalıştı

Trabzonspor'da Pereira ve Ekuban sevinci
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Süper Lig’in 4. haftasında Gaziantep FK ile cuma günü deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü. Malatyaspor maçında kasığından sakatlanan Abdulkadir Parmak, sağ üst adalesinde zorlanma olan Uğurcan Çakır ve hasta olan yeni transfer Diabete idmana katılmazken, Kamil Ahmet takımdan ayrı koşu yaptı. Sakatlıkları düzelen Pereira ve Ekuban ise uzun bir aradan sonra ilk kez takımla çalıştı. Antrenmanın tamamında yer alan Pereira ve Ekuban, Gaziantep FK maçında forma giyebilecek.

Trabzonsporda Pereira ve Ekuban sevinci

Diabete, Trabzonspor'da!

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