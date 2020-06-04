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04.06.2020 - 20:46 | | DHA

Trabzonspor'da pozitif vaka yok

Trabzonspor Kulübü; başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile futbolcular, teknik heyet ve çalışanlara yapılan 6'ncı COVID-19 testinde pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Trabzonspor'da pozitif vaka yok
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Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testlerinin altıncısı yapılmış ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır" denildi.

Trabzonsporda pozitif vaka yok

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