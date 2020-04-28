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28.04.2020 - 07:00 |

Trabzonspor'da rota Chakvetadze

Trabzonspor’un, Belçika’da Gent forması giyen 20 yaşındaki Gürcü yıldız Giorgi Chakvetadze’nin peşinde olduğu iddia edildi. Şota Arveladze, orta sahada görev yapan vatandaşına övgü yağdırdı

Trabzonspor'da rota Chakvetadze

ONUR DİNÇER

Alexander Sörloth, Anthony Nwakaeme ve Caleb Ekuban başta olmak üzere son yıllarda başarılı transfer hamleleriyle dikkat çeken Trabzonspor’un, Belçika’da top koşturan Gürcü yıldız Giorgi Chakvetadze ile ilgilendiği belirlendi.

Belçika ve Gürcü basını, bordo-mavili kulübün, KAA Gent takımında forma giyen 20 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Chakvetadze’yi satın alma opsiyonu ile kiralamak için harekete geçtiğini duyurdu. Gürcü futbolunun yeni yıldızı olarak gösterilen hücuma dönük orta saha oyuncusu, Gent formasıyla çıktığı 62 maçta 7 gol, 13 asiste imza atarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Trabzonspor’un unutulmaz golcüsü ve teknik direktörü Şota Arveladze, vatandaşı Giorgi Chakvetadze’ye adeta kefil oldu.

20 yaşındaki futbolcunun çok beğendiği bir isim olduğunu aktaran Şota, Gürcü basınına yaptığı açıklamada, “Chakvetadze ile kişisel olarak da tanışıyorum. Çok teknik bir futbolcu, yetenekleri herkes için ortada. Sadece yaşadığı sakatlık şanssızlıkları oldu. Bazı büyük takımlar kendisiyle ilgileniyor ve bu sürpriz değil. Her teknik adam böyle müthiş futbolcuları kadrosunda görmek ister” diye konuştu.

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