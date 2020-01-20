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20.01.2020 - 13:19 | | İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL, (DHA)

Trabzonspor'da Serkan Asan göz dolduruyor

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında zirveye ortak olan Trabzonspor'da, genç futbolcuların performansı da bordo mavili takımın yüzünü güldürüyor. Karadeniz temsilcisinin Türk futboluna sunduğu son yıldız adayı ise Serkan Asan oldu.

Trabzonspor'da Serkan Asan göz dolduruyor
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Bu sezon Trabzonspor ile 3 UEFA Avrupa Ligi maçında 270 dakika, 3 Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde 184 dakika, 3 Süper Lig maçında ise 123 dakika forma giyen genç sağ bek, Antalya kampındaki performansıyla birlikte teknik direktör Hüseyin Çimşir'in de takımda görev verdiği oyuncular arasına girdi.

20 yaşındaki Serkan Asan, özellikle sağ bekte Joao Pereira'ya alternatif olurken, sağ açıkta ise hem Abdülkadir Ömür hem de Yusuf  Sarı'nın sakatlıkları nedeniyle problem yaşayan Trabzonspor'da performansıyla teknik heyeti mutlu etti.

Görev aldığı sürelerde tempolu oyunu, hücuma verdiği katkıyla dikkat çeken genç oyuncunun ligin ikinci yarısında ve özellikle gelecek sezonla birlikte takımın değişilmezleri arasında yer alması bekleniyor.

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