Trabzonspor'da son dakika! Berat Özdemir transferini açıkladı

Gençlerbirliği’nden Berat Özdemir’i isteyen Trabzonspor yönetimi çalışmalarını hızlandırdı.

Gençlerbirliği Kulübü Kongre Üyesi Mehmet Soylu, bu transferin bittiğini kişisel twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Mehmet Soylu, Trabzonspor'un bu transfer için Gençlerbirliği'ne 2.5 milyon euro bonservis + sonraki satıştan %20 pay vereceğini ifade etti.

Ödeme planı hakkında bilgi veren Soylu'nun yaptığı paylaşım şu şekilde:

''Arkadaşlar Berat hakkında bilgi vereyim. Berat satıldı. 2.5 milyon euro bedel karşılığında. 1 milyon euro peşin. Kalan 1.5 milyon euro Mayıs’ta. %20 yetiştirme payımız olacak. Gelen para yabancı topçular üzerinden birilerinin cebine gidecek. Bizler iki maç yenince susacağız. Durum bu.''

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