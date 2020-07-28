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28.07.2020 - 07:00 |

Trabzonspor'da Sörloth parasının karşılığını verdi!

Trabzonspor formasıyla 32 kez ağları havalandıran ve 1 golü 47 bin euroya gelen Norveçli yıldız parasının karşılığını fazlasıyla verdi

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ONUR DİNÇER

Trabzonspor formasıyla Süper Lig’de gol krallığına ulaşan Alexander Sörloth, aldığı paranın karşılığını fazlasıyla verdi. Bordo-mavili kulüpten yıllık 1.5 milyon euro garanti ücret alan Norveçli santrfor karşılığında tam 32 gol kaydetti.
Ligde 24 golü bulunan yıldız oyuncu, Ziraat Türkiye Kupası’nda 6 ve UEFA Avrupa Ligi’nde 2 olmak üzere toplam 32 gol kaydetti, 10 da asist yaptı. Sörloth’un attığı her bir gol, 47 bin euroya mal oldu.
Galatasaray’ın yıllık net 5 milyon euro verdiği Radamel Falcao ise sezonu 11 golle tamamladı. Kolombiyalı santrforun bir golünün maliyeti tam 455 bin euro oldu. Fenerbahçe’den yıllık 2 milyon euro kazanan Vedat Muriç ise bu sezon 17 kez fileleri havalandırdı. Kosovalı forvetin 1 golü ise 118 bin euroya denk geldi.
Süper Lig’in gol kralı Alexander Sörloth’a UEFA’dan özel tebrik geldi. UEFA’nın twitter hesabından kral tacı emojisiyle gerçekleştirilen paylaşımda Sörloth’un 24 golle Süper Lig’in en skorer ismi olduğu bilgisi verilerek, Norveçli yıldızın başarısı kutlandı.

Trabzonsporda Sörloth parasının karşılığını verdi

Trabzonsporda Sörloth parasının karşılığını verdi

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