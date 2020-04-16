Trabzonspor'da Sosa 2 yıllık imzayı atıyor!

Trabzonspor'da kaptan Jose Sosa, İstanbul'da bir otel odasından paylaştığı fotoğrafla mutlu olduğunun sinyallerini verdi. Her fırsatta Türkiye'yi sevdiğini dile getiren Arjantinli maestro ve menajeri bir taraftan da sezon sonunda sona erecek sözleşmesini uzatmak için görüşmelerini sürdürüyor.

Tangocu ile prensip anlaşmasına vardıklarını açıklayan Başkan Ahmet Ağaoğlu, 34 yaşındaki oyuncu ile sürekli diyalog halinde. Sosa'ya bonuslarla birlikte yıllık 2 milyon euro öneren bordo-mavililer, oyuncunun buna sıcak bakması üzerine anlaşmanın detayları üzerinde durmaya başladı. Sosa'nın 2 yıllık imza atması bekleniyor.

Sosa, İstanbul'da bir otel odasından fotoğraf paylaştı. Taraftar Arjantinli yıldızı beğeni yağmuruna tuttu.

Sörloth mutfakta...