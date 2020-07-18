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18.07.2020 - 07:00 |

Trabzonspor'da Sosa yerine Guilherme

Süper Lig’in 33. haftasında Trabzonspor, sahasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Çimşir’in, kart cezası nedeniyle Konyaspor maçında forma giyemeyecek olan Sosa’nın yerine Guilherme’yi hazırladığı öğrenildi.

Trabzonspor'da Sosa yerine Guilherme
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Trabzonspor, Süper Lig’in 33. haftasında yarın sahasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün akşam saatlerinde yaptığı çalışmayla sürdürdü.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, basına kapalı olarak teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ndeki antrenmanda, futbolcuların ısınma ve koşunun ardından taktiksel çalışmalar gerçekleştirdiği belirtildi.
Teknik Direktör Çimşir’in, kart cezası nedeniyle Konyaspor maçında forma giyemeyecek olan Sosa’nın yerine Guilherme’yi hazırladığı öğrenildi. Bordo-mavili takımın teknik patronunun özel olarak Brezilyalı futbolcusuyla ilgilendiği öğrenildi.

Trabzonsporda Sosa yerine Guilherme

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