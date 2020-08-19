Futbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerTrabzonspor Haberleri Trabzonspor'da taktik çalÄ±ÅŸma!
19.08.2020 - 20:51 |

Trabzonspor'da taktik çalÄ±ÅŸma!

Trabzonspor, SÃ¼per Lig'de 2020-2021 sezonu Ã¶ncesi hazÄ±rlÄ±klarÄ±na devam etti.Â

Trabzonspor'da taktik çalÄ±ÅŸma!
ABONE OL

Trabzonspor, SÃ¼per Lig'de 2020-2021 sezonu Ã¶ncesi hazÄ±rlÄ±klarÄ±na devam etti.Â 

Bordo-mavili kulÃ¼bÃ¼n aÃ§Ä±klamasÄ±na gÃ¶re, teknik direktÃ¶r Eddie Newton yÃ¶netiminde Mehmet Ali YÄ±lmaz Tesisleri'nde gerÃ§ekleÅŸtirilen antrenmanda futbolcular, kuvvet ve taktik Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±.Â 

Futbolculardan bazÄ±larÄ±nÄ±n yarÄ±n sabah kas, kuvvet ve dayanÄ±klÄ±lÄ±k testlerine girip, saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§eceÄŸi aktarÄ±ldÄ±.Â 

TakÄ±mÄ±n, akÅŸam saatlerinde yapacaÄŸÄ± tek antrenmanla Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼receÄŸi kaydedildi.

Trabzonsporda taktik Ã§alÄ±ÅŸma

Trabzonspor Yeni Sezon FormasÄ±nÄ± TanÄ±ttÄ±

Antalyaspor, Nuri Åžahin transferini açÄ±kladÄ±
daha fazla video iÃ§in
SON DAKÄ°KA
  1. Union Berlin'de Max Kruse ÅŸoku! Maça çÄ±kmadan...
    Union Berlin'de Max Kruse ÅŸoku! Maça çÄ±kmadan...
  2. Aytemiz Alanyaspor - Çaykur Rizespor: 3-0
    Aytemiz Alanyaspor - Çaykur Rizespor: 3-0
  3. PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka, Alp Karahan'la yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±
    PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka, Alp Karahan'la yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±
  4. Gaziantep Basketbol bütçesini yarÄ±ya düÅŸürdü
    Gaziantep Basketbol bütçesini yarÄ±ya düÅŸürdü
  5. Göztepe'nin eski futbolcusu Halil Kiraz'Ä±n cenazesi topraÄŸa verildi
    Göztepe'nin eski futbolcusu Halil Kiraz'Ä±n cenazesi topraÄŸa verildi



YAZARLAR
TÃœM YAZARLAR

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Göztepe'nin eski futbolcusu Halil Kiraz'Ä±n cenazesi topraÄŸa verildi

GÃ¶ztepe'nin eski futbolcusu Halil Kiraz'Ä±n cenazesi topraÄŸa verildi

Fenerbahçe kÄ±yafet sponsorluÄŸunu açÄ±kladÄ±!

FenerbahÃ§e kÄ±yafet sponsorluÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±!

Ronald Koeman'dan Messi açÄ±klamasÄ±!

Ronald Koeman'dan Messi aÃ§Ä±klamasÄ±!

Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi

FenerbahÃ§e, PFDK'ya sevk edildi

SÄ±radaki Haber