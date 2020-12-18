Trabzonspor’da üç kadro dışı

Trabzonspor’da dün hareketli saatler yaşandı. Adana Demirspor’a yenilerek Ziraat Türkiye Kupası’na veda edilmesinin ardından taraftarın sabrı taşarken, üç futbolcunun kadro dışı kaldığı açıklandı.

Nwakaeme’nin yokluğunda verilen şansı kullanamayan Bilal Başacıkoğlu, son iki maçta bekleneni veremeyen Diabate ile kadroya girmekte zorlanan Plaza’nın performans testleri sonucunda istenen seviyeye ulaşamadıkları ve bundan sonra takımdan ayrı çalışacakları açıklandı.

Yerel gazeteler de Adana Demirspor’a elenen Trabzonspor için ‘Acı veda’ yorumunda bulunurken, Başkan Ahmet Ağaoğlu için ise ‘Vakit tamam’ ifadelerine yer verdi. Sonnokta gazetesi, ‘Vakit tamam, haydi başkan, ligde yokuz, kupada yokuz. Daha neyi bekliyoruz?’, Taka gazetesi, ‘Forvetsiz Fırtına’dan kupaya acı veda!, Karadeniz gazetesi, ‘Sefilleri Vitor Hugo da kurtaramadı’, Günebakış gazetesi, ‘Ağaoğlu’nun takımı elendi, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun 15 milyon euro harcayarak yaptığı ve övündüğü takım 10 kişilik Adana Demirspor’u yenemeyerek kupaya veda etti” başlıklarıyla erken vedayı duyurdu.