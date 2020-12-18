Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Trabzonspor’da üç kadro dışı
18.12.2020 - 07:00 |

Trabzonspor’da üç kadro dışı

Bordo-mavili takımda Adana Demirspor’a yenilerek Ziraat Türkiye Kupası’ndan elenmenin yankıları sürerken Bilal Başacıkoğlu, Diabate ve Plaza’nın takımdan ayrı çalışacakları açıklandı

Trabzonspor’da üç kadro dışı
ABONE OL

Trabzonspor’da dün hareketli saatler yaşandı. Adana Demirspor’a yenilerek Ziraat Türkiye Kupası’na veda edilmesinin ardından taraftarın sabrı taşarken, üç futbolcunun kadro dışı kaldığı açıklandı.
Nwakaeme’nin yokluğunda verilen şansı kullanamayan Bilal Başacıkoğlu, son iki maçta bekleneni veremeyen Diabate ile kadroya girmekte zorlanan Plaza’nın performans testleri sonucunda istenen seviyeye ulaşamadıkları ve bundan sonra takımdan ayrı çalışacakları açıklandı.
Yerel gazeteler de Adana Demirspor’a elenen Trabzonspor için ‘Acı veda’ yorumunda bulunurken, Başkan Ahmet Ağaoğlu için ise ‘Vakit tamam’ ifadelerine yer verdi. Sonnokta gazetesi, ‘Vakit tamam, haydi başkan, ligde yokuz, kupada yokuz. Daha neyi bekliyoruz?’, Taka gazetesi, ‘Forvetsiz Fırtına’dan kupaya acı veda!, Karadeniz gazetesi, ‘Sefilleri Vitor Hugo da kurtaramadı’, Günebakış gazetesi, ‘Ağaoğlu’nun takımı elendi, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun 15 milyon euro harcayarak yaptığı ve övündüğü takım 10 kişilik Adana Demirspor’u yenemeyerek kupaya veda etti” başlıklarıyla erken vedayı duyurdu.

Trabzonspor’da üç kadro dışı

    Beşiktaş'tan Rosier paylaşımı | 'Deli Yürek'
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Güreş Dünya Kupası’nda 7 gümüş, 6 bronz!
      Güreş Dünya Kupası’nda 7 gümüş, 6 bronz!
    2. Fenerbahçe'de futbolcular söz verdi!
      Fenerbahçe'de futbolcular söz verdi!
    3. Bulut'tan Pelkas kararı! Muhtemel 11'ler...
      Bulut'tan Pelkas kararı! Muhtemel 11'ler...
    4. Yalçın'dan sürpriz sağ bek kararı!
      Yalçın'dan sürpriz sağ bek kararı!
    5. Trabzonspor'da 3 isim yeniden ilk 11'e dönüyor!
      Trabzonspor'da 3 isim yeniden ilk 11'e dönüyor!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika - Galatasaray'da Fatih Terim'e ağır ceza! Kaçıracağı maç sayısı...

    Son dakika - Galatasaray'da Fatih Terim'e ağır ceza! Kaçıracağı maç sayısı...

    Bakan Kasapoğlu: "Talep edilen bir ülkeyiz"

    Bakan Kasapoğlu: "Talep edilen bir ülkeyiz"

    Borussia Dortmund'da Youssoufa Moukoko tarihe geçti

    Borussia Dortmund'da Youssoufa Moukoko tarihe geçti

    Milli güreşçiler, Dünya Kupası'nda takım halinde ikincisi oldu

    Milli güreşçiler, Dünya Kupası'nda takım halinde ikincisi oldu

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet