29.09.2020 - 11:21 |
Trabzonspor'da Uğurcan Çakır idmana çıkmadı!
Trabzonspor'da Malatyaspor maçında sakatlık yaşayan Uğurcan Çakır, Gaziantep maçı için yapılan hazırlıklara bugün katılmadı!
Trabzonspor’da Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde teknik direktör Eddie Newton yönetiminde günün ilk antrenmanı gerçekleşti Bordo Mavililer de Malatyaspor mücadelesinde sakatlık yaşayan Uğurcan Çakır antrenmana çakmadı.
Sağ üst adalesinde zorlanma yaşayan Uğurcan Çakır’ın durumunun ilerleyen günlerde belli olacağı ifade edildi.