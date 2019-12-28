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28.12.2019 - 18:56 |

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır şoku!

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır şoku yaşandı. Kayserispor'u konuk eden bordo-mavili ekipte Uğurcan Çakır 2. yarıda geçirdiği sakatlık sonrası oyuna devam edemedi. Trabzonspor'dan konuyla ilgili açıklama geldi.

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır şoku!
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Süper Lig'de Trabzonspor, Kayserispor'u konuk etti. Mücadelenin 2. yarısında can sıkan bir sakatlık yaşandı.

56. dakikada Trabzonspor'da Uğurcan Çakır sakatlandı. Oyuna devam edemeyen milli oyuncunun yerini Erce Kardeşler'e bıraktı. Sakatlanan Uğrucan Çakır stattan ayrılarak hastaneye götürüldü.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada "Uğurcan Çakır'ın sol ayak bilek bağlarında esneme ve ödem tespit edilmiştir. Kesin teşhisin ödemin fazlalığı nedeniyle bir kaç gün sonra yapılacak MR tetkikleri sonrası konulması planlanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Trabzonsporda Uğurcan Çakır şoku

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