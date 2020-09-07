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07.09.2020 - 07:00 |

Trabzonspor'da yeni lider Abdülkadir Ömür!

Bordo-mavili takımın genç yıldızı, Çaykur Rizespor maçında eski günlerine geri döndüğünü gösterdi. Attığı 2 golün yanında Abdülkadir Ömür’ün sorumluluk alması teknik heyet ve yönetimi sevindirdi

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ERKAN AYRAÇ

Trabzonspor’un Yusuf Yazıcı ile birlikte Türk futboluna kazandırdığı en önemli yeteneklerden biri olan Abdülkadir Ömür’ün Çaykur Rizespor maçında ortaya koyduğu performans herkesi sevindirdi. Uzun süreli geçirdiği sakatlığın ardından bir türlü eski günlerine dönemeyen bordo-mavili futbolcu bu sezonun farklı olacağını daha şimdiden herkese gösterdi.

Rizespor karşısında iki kez ağları havalandırmasının yanında daha fazla sorumluluk alan Ömür, Sosa’nın yokluğunda takımın yeni liderinin kendisini olabileceğinin de sinyallerini verdi. Teknik Direktör Newton başka olmak üzere Başkan Ahmet Ağaoğlu da genç yıldızın bu performansı karşısında büyük mutluluk yaşadı.
Takımda yeni sezon öncesi birçok değişiklik yaşanırken yenilenen Trabzonspor’da Abdülkadir Ömür’ün lig maçlarında da daha fazla topa sahip olacağı ve takım arkadaşlarını yönlendireceği öğrenildi.

Rizespor karşısında 78 dakika sahada kalan bordo-mavili oyuncu 38 kez topla buluştu. Özellikle kaleye daha fazla şut göndermeye çalışan Abdülkadir Ömür, attığı üç şutun ikisinde isabet sağladı.

Trabzonsporda yeni lider Abdülkadir Ömür

Trabzonsporda yeni lider Abdülkadir Ömür

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