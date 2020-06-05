Futbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerTrabzonspor Haberleri Trabzonspor'da yönetim kurulu online toplantÄ± yaptÄ±
05.06.2020 - 21:40 |

Trabzonspor'da yönetim kurulu online toplantÄ± yaptÄ±

Trabzonspor'da yÃ¶netim kurulu toplantÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.Â ToplantÄ±, AkyazÄ± Stadyumu'nda online olarak bir toplantÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi.Â

Trabzonspor'da yönetim kurulu online toplantÄ± yaptÄ±
ABONE OL

Trabzonspor'da yÃ¶netim kurulu toplantÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.Â 

Bordo-mavili kulÃ¼bÃ¼n resmi internet sitesinde yer alan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, yÃ¶netim kurulu, AkyazÄ± Stadyumu'nda online olarak bir toplantÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi.Â 

AÃ§Ä±klamada, ÅŸu ifadeler kullanÄ±ldÄ±:Â 

"BaÅŸkanÄ±mÄ±z Ahmet AÄŸaoÄŸlu ve Trabzon'da bulunan yÃ¶netim kurulu Ã¼yelerimizin stadyumdan katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±ya AsbaÅŸkanÄ±mÄ±z Mehmet YiÄŸit Alp ve ÅŸehir dÄ±ÅŸÄ±ndaki diÄŸer yÃ¶netim kurulu Ã¼yelerimiz video konferans yÃ¶ntemiyle iÅŸtirak etti. BaÅŸkanÄ±mÄ±z Ahmet AÄŸaoÄŸlu ve yÃ¶netim kurulu Ã¼yelerimiz toplantÄ±da gÃ¼ndeme dair konularÄ± deÄŸerlendirdi."

Trabzonsporda yÃ¶netim kurulu online toplantÄ± yaptÄ±

    Fenerbahçe BaÅŸkanvekili Semih Özsoy açÄ±klamalarda bulundu!
    daha fazla video iÃ§in
    SON DAKÄ°KA
    1. Freiburg - Borussia Mönchengladbach (CANLI)
      Freiburg - Borussia Mönchengladbach (CANLI)
    2. Ozan Tufan, sevgilisine evlenme teklifi yaptÄ±!
      Ozan Tufan, sevgilisine evlenme teklifi yaptÄ±!
    3. Son dakika... Galatasaray'dan basketbolda flaÅŸ karar!
      Son dakika... Galatasaray'dan basketbolda flaÅŸ karar!
    4. Son dakika haberi | TFF BaÅŸkanÄ± Nihat Özdemir'den Semih Özsoy'a yanÄ±t!
      Son dakika haberi | TFF BaÅŸkanÄ± Nihat Özdemir'den Semih Özsoy'a yanÄ±t!
    5. Kemal DanabaÅŸ'tan ihraç açÄ±klamasÄ±! Nihat Özdemir...
      Kemal DanabaÅŸ'tan ihraç açÄ±klamasÄ±! Nihat Özdemir...



    Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

    Borussia Dortmundâ€™da Manuel Akanji ve Jadon Sancho'ya ceza!

    Borussia Dortmundâ€™da Manuel Akanji ve Jadon Sancho'ya ceza!

    Åžekip MosturoÄŸlu ve Ä°lhan EkÅŸioÄŸlu'ndan açÄ±klama!

    Åžekip MosturoÄŸlu ve Ä°lhan EkÅŸioÄŸlu'ndan aÃ§Ä±klama!

    Yusuf Günay'dan dikkat çeken paylaÅŸÄ±m! Fenerbahçe...

    Yusuf GÃ¼nay'dan dikkat Ã§eken paylaÅŸÄ±m! FenerbahÃ§e...

    Semih Özsoy: Nihat Özdemir'in ihracÄ± konusunda gerekeni yapacaÄŸÄ±z

    Semih Ã–zsoy: Nihat Ã–zdemir'in ihracÄ± konusunda gerekeni yapacaÄŸÄ±z

    SÄ±radaki Haber