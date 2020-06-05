05.06.2020 - 21:40 |
Trabzonspor'da yönetim kurulu online toplantÄ± yaptÄ±
Trabzonspor'da yÃ¶netim kurulu toplantÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.Â ToplantÄ±, AkyazÄ± Stadyumu'nda online olarak bir toplantÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi.Â
Trabzonspor'da yÃ¶netim kurulu toplantÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.Â
Bordo-mavili kulÃ¼bÃ¼n resmi internet sitesinde yer alan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, yÃ¶netim kurulu, AkyazÄ± Stadyumu'nda online olarak bir toplantÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi.Â
AÃ§Ä±klamada, ÅŸu ifadeler kullanÄ±ldÄ±:Â
"BaÅŸkanÄ±mÄ±z Ahmet AÄŸaoÄŸlu ve Trabzon'da bulunan yÃ¶netim kurulu Ã¼yelerimizin stadyumdan katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±ya AsbaÅŸkanÄ±mÄ±z Mehmet YiÄŸit Alp ve ÅŸehir dÄ±ÅŸÄ±ndaki diÄŸer yÃ¶netim kurulu Ã¼yelerimiz video konferans yÃ¶ntemiyle iÅŸtirak etti. BaÅŸkanÄ±mÄ±z Ahmet AÄŸaoÄŸlu ve yÃ¶netim kurulu Ã¼yelerimiz toplantÄ±da gÃ¼ndeme dair konularÄ± deÄŸerlendirdi."