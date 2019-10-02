02.10.2019 - 08:07 | | TAKVİM
Trabzonspor'dan Abdülkadir'e zam kararı
Bordo-Mavili yönetim önceki hafta geçirdiği ameliyat sonrası takımdan ayrı kalan Abdülkadir Ömür’ün sözleşmesini uzatacak. Yıldız oyuncunun aldığı yıllık ücret iki katına çıkacak.
İç transferde Uğurcan, Abdülkadir Parmak, Hüseyin Türkmen, Arda Akbulut ve Abdurrahim Dursun ile anlaşan Bordo-Mavili yöneticiler Abdülkadir Ömür ile masaya oturdu. Genç oyuncu iyileştirme teklifini kabul etti. Geçen sezon 2 milyon 300 bin TL kazanan genç oyuncu yeni anlaşma ile 5 milyon 500 bin TL kazanacak.
Genç yıldızın 2022'de bitecek sözleşmesi 2025'e kadar uzatılacak.