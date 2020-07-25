Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Trabzonspor'dan Abdullah Avcı ile sürpriz görüşme!
25.07.2020 - 09:24 | | Fanatik

Trabzonspor'dan Abdullah Avcı ile sürpriz görüşme!

Yeni sezon için teknik direktör arayışında olan Trabzonspor’da, Abdullah Avcı ismi açık ara önde. Öyle ki Bordo-Mavili yöneticiler, dün de tecrübeli çalıştırıcıyla Bodrum’da bir görüşme gerçekleştirdi. Özellikle Avcı, Fırtına’da göreve başlamak için çok istekli.

Trabzonspor'dan Abdullah Avcı ile sürpriz görüşme!
ABONE OL

Başakşehir’de şampiyon takımın temellerini atan, sonrasında Beşiktaş’a gitmesine rağmen maddi imkansızlıklar nedeniyle istediklerini yapamayan Abdullah Avcı, adım adım Trabzonspor’a geliyor... Hüseyin Çimşir ayrılığı sonrası yeni sezon için arayışlara başlayan Fırtına’da, Şota Arveladze, Kenan Koçak, Prosinecki ve Tayfun Korkut gibi isimler de gündeme gelmişti. Ancak yönetimin adaylar arasında en sıcak baktığı hoca Abdullah Avcı. Bu doğrultuda daha önce de Avcı ile temas kurulurken, dün bir görüşme daha gerçekleşti. Bodrum’daki toplantıda, Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp’in yanı sıra bazı yöneticilerin de hazır bulunduğu ve Avcı ile takımın gelecek planlamasına dair fikir alış-verişi yapıldığı öğrenildi. Şu ana kadar hocanın maaşı gibi maddi konuların henüz gündeme gelmediği belirtilirken, özellikle Abdullah hoca Trabzonspor’da göreve başlamak için istekli.

Trabzonspordan Abdullah Avcı ile sürpriz görüşme

Şampiyonluk mesajı

Önceki gün Avcı’nın menaceri, “Hoca Trabzonspor’un çok yeterli bir takım olduğunu ve iki stoper, iki orta saha transferiyle eksiklerin kapatılacağını düşünüyor” diyerek mesajı vermişti. Abdullah hoca, yakın çevresiyle yaptığı sohbetlerde de Bordo-Mavili takımın önümüzdeki sezon şampiyonluğun en büyük favorisi olacağını ve bir kaç takviye ile kaliteli kadronun mükemmel hale geleceğini söylüyor.

Trabzonspor Taraftarı Takımı Meşaleler ile Uğurladı

Whatsapp'tan transfer açıklaması!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Trabzonspor'dan Abdullah Avcı ile sürpriz görüşme!
    Trabzonspor'dan Abdullah Avcı ile sürpriz görüşme!
  2. Transfer haberleri | Fenerbahçe'nin İrfan Can planı hazır! Vedat Muriqi...
    Transfer haberleri | Fenerbahçe'nin İrfan Can planı hazır! Vedat Muriqi...
  3. Transfer haberleri | Beşiktaş, Papiss Cisse transferinde sona yaklaştı!
    Transfer haberleri | Beşiktaş, Papiss Cisse transferinde sona yaklaştı!
  4. Galatasaray'dan Mensah, Lung ve Victor Ruiz hamlesi!
    Galatasaray'dan Mensah, Lung ve Victor Ruiz hamlesi!
  5. Fenerbahçe, Brahim Darri transferini bitirdi!
    Fenerbahçe, Brahim Darri transferini bitirdi!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Rıdvan Dilmen'den flaş sözler! Talisca...

Rıdvan Dilmen'den flaş sözler! Talisca...

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında!

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında!

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz sevinci! Para kasada kaldı...

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz sevinci! Para kasada kaldı...

Emre Belözoğlu kariyerinin son maçına çıkıyor!

Emre Belözoğlu kariyerinin son maçına çıkıyor!

Sıradaki Haber