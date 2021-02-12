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12.02.2021 - 11:04 | | TRABZON (AA) -

Trabzonspor'dan Bakasetas'a yöneltilen soru ile ilgili açıklama

Trabzonspor Kulübü, Anastasios Bakasetas'a yöneltilen soruya ilişkin açıklama yaparak tepki gösterdi.

Trabzonspor'dan Bakasetas'a yöneltilen soru ile ilgili açıklama
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Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, tesislerde dün gerçekleştirilen basın toplantısında Anastasios Bakasetas'a yerel bir gazete muhabirinin "ırkçı" yaklaşımla yönelttiği sorunun, gazeteciliğin ahlaki ve etik değerleriyle asla bağdaşmadığı vurgulandı.

"Kulübümüz, bu tür ırkçı ve nefreti körükleyecek hareketlere her zaman karşı durmuş, futbolun evrensel anlamdaki birleştirici gücünü her zaman savunmuş, gerek UEFA gerekse FIFA'nın ırkçılığa yönelik 'saygı' duruşunu vazgeçilmez bir ilke haline getirmiştir." ifadesine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Öncelikle futbolcumuza yönelik 'ırkçı' bir soruyla güzel oyunu kirletmeyi amaçlayan bu provokasyon girişimini şiddetle kınadığımızı belirtirken, söz konusu gazetenin kulübümüzün akreditasyon alanlarına girişinin iptal edildiğini kamuoyunun bilgisine sunarız."

Trabzonspordan Bakasetasa yöneltilen soru ile ilgili açıklama

 

 

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