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06.10.2020 - 07:00 |

Trabzonspor'dan defansa bir transfer daha!

Trabzonspor Yönetimi, geçen sezon en çok sorun yaşadığı bölge olan defansa transferin son gününde bir takviye daha yaptı

Trabzonspor'dan defansa bir transfer daha!
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Bordo-mavililer, Palmeiras’tan Vitor Hugo ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Karadeniz ekibinin oyuncuya
ilk üç sezonda 1 milyon 350 bin euro, son sezonda ise 1 milyon 400 bin euro vereceği açıklandı. Trabzonspor, Brezilya kulübüne ise 3 milyon 200 bin euroluk bonservis bedelini 4 taksitte ödeyecek

Trabzonspor, Brezilya’nın Palmeiras takımından savuma oyuncusu Vitor Hugo ile 4 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı. Geçen sezon stoper konusunda çok sorun yaşayan bordo-mavililer transferin son gününde bu bölgeye bir takviye daha yaptı.
Karadeniz ekibinin Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yer alan açıklamasıyla sözleşme detayları da ortaya çıktı. Anlaşma ile ilgili şu ifadeler kullanıldı: “Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya, ilk üç sezon için 1 milyon 350 bin euro, 2023-24 sezonu için de 1 milyon 400 bin euro garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %10’u verilecektir.”
Bordo-mavili kulüp, bir diğer açıklamada da “Profesyonel futbolcu Vitor Hugo için Palmeiras Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 4 eşit taksit halinde toplam 3 milyon 200 bin euro ödenecektir. Ayrıca, Palmeiras futbolcunun bir başka kulübe transfer olması ya da kiraya verilmesi durumunda elde edilen transfer bedelinin, %25’ini alacaktır” denildi.
Kariyerinin büyük bölümünü Brezilya’da geçiren sol ayaklı stoper, Serie A ekibi Fiorentina formasını 2 sezon giydi ve 54 maça çıktı. Sonrasında Palmeiras’a dönen Hugo, 2. Avrupa macerası için Trabzonspor’u seçti.

Trabzonspordan defansa bir transfer daha

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