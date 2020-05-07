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07.05.2020 - 17:50 | | AA

Trabzonspor'dan koronavirüs açıklaması!

Trabzonspor yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinden geçen teknik ekip ve sporcuların test sonuçları açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada "Dün futbolcu kadromuz ve teknik heyetimize yapılan COVID-19 testleri sonuçlanmış ve pozitif vakaya rastlanmamıştır" ifadeleri kullanıldı.

Trabzonspor'dan koronavirüs açıklaması!
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Süper Lig'in lideri Trabzonspor'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinden geçen teknik ekip ve sporcuların test sonuçlarının negatif olduğu bildirildi. 

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, dün futbolcu kadrosu ve teknik heyete yapılan Kovid-19 testlerinin sonuçlandığı ve pozitif vakaya rastlanmadığı belirtildi. 

Takımın yarından itibaren sakatlıkları bulunan oyuncular haricinde tam kadro antrenmanlara başlayacağı vurgulandı. 

Ayrıca, 15 gün içinde takımın bir hazırlık maçı oynamasının planlandığı, takım bulunamaması halinde hazırlık karşılamasının 19 yaş altı takımı ile gerçekleştirileceği kaydedildi.

Trabzonspordan koronavirüs açıklaması

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