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27.11.2019 - 15:46 | | FANATİK

Trabzonspor'dan Nazım Sangare atağı

Ocak ayı yaklaştıkça Fırtına’da transfer çalışmaları hız kazandı... Orta sahaya ve sağ kanata mutlaka takviye gerçekleştirmek isteyen Bordo-Mavililer’de, bir sürpriz de sağ bekte yaşanabilir. Karadeniz ekibinin gündeminde Nazım Sangare var.

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Ocak ayı yaklaştıkça Fırtına’da transfer çalışmaları hız kazandı. 

Orta sahaya ve sağ kanata mutlaka takviye gerçekleştirmek isteyen Bordo-Mavililer’de, bir sürpriz de sağ bekte yaşanabilir. Karadeniz ekibinin gündeminde Nazım Sangare var.

Antalyaspor’un başarılı sağ beki, istikrarlı performansıyla A Milli Takım’a kadar yükseldi. Şenol Güneş’in düzenli olarak kadroya çağırdığı 25 yaşındaki Sangare, önceki gün oynanan Gaziantep FK maçında da harika bir gole imza attı. Bu sezon 12 lig maçının hiçbirini kaçırmayan ve hepsinde 90’ar dakika sahada olan gurbetçi futbolcu konusunda Trabzonspor’un en büyük avantajı, kulübü Antalyaspor ile sözleşmesinin Mayıs ayında bitiyor olması. Yani Güney ekibi, Sangare’den para kazanmak için devre arasında oyuncuyu satmak zorunda.

Pereira kalsa bile...

Trabzonspor cephesi de uygun bir bonservis bedeliyle Ocak ayında bu işi çözmeyi planlıyor. Teknik direktör Ünal Karaman, sezon sonunda kontratı bitecek olan 35 yaşındaki Pereira’nın yerine 25 yaşındaki Sangare’yi düşünüyor. Pereira yüksek ihtimalle 1 sene daha takımda tutulacak fakat ilerleyen yaşı nedeniyle önümüzdeki yıl düzenli forma giyme şansı oldukça az.

Trabzonspordan Nazım Sangare atağı

Trabzonspordan Nazım Sangare atağı

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