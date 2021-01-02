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02.01.2021 - 09:31 | | Fanatik

Trabzonspor'dan Ndao ve Biglia harekatı

Karagümrük ile deplasmanda zorlu bir 90 dakikaya çıkacak olan Bordo-Mavililer, sonrasında transferi masaya yatıracak. Fırtına, hem Biglia hem de Ndao’yu listesinde bulundururken, İstanbul ekibi de Campi’yi istiyor. İki kulüp yetkilileri pazarlığa hazırlanıyor.

Trabzonspor'dan Ndao ve Biglia harekatı
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Kadrodaki eksikleri gidermek adına transfer çalışmalarını hızlandıran Trabzonspor Yönetimi, hem içeride hem dışarıda önemli isimlerle temasta... Bordo-Mavililer’in Karagümrük’ten de iki hedefi var: Biglia ve Ndao. Ve Fırtına, yarın ligde İstanbul ekibiyle karşılaşıyor. Vodafone Park’ta saat 16.00’da başlayacak zorlu karşılaşmanın ardından transferin gündeme gelmesi bekleniyor. Çünkü Karagümrük de, Trabzonspor’un Arjantinli stoperi Campi ile ilgileniyor. Kritik 90 dakikanın ardından her iki kulüp yöneticilerinin transferi masaya yatıracağı öğrenilirken, karşılıklı nabız yoklanacak. Takas başta olmak üzere pek çok formül konuşulacak.

Biglia öncelikli...

Trabzonspor, özellikle Sosa sonrası orta sahada lider oyuncu eksikliği yaşarken; bu boşluğu 34 yaşındaki Biglia ile doldurmak niyetinde. Arjantinli yıldızın Karagümrük’le sözleşmesi sezon sonu bitiyor. 24 yaşındaki kanat oyuncusu Ndao ise 14 lig maçında gösterdiği 4 gol, 3 asistlik performansla sezonun öne çıkan isimlerinden...

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Trabzonspordan Ndao ve Biglia harekatı

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