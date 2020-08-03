Trabzonspor'dan Newton ile devam kararı

Trabzonspor’da hoca belirsizliği dün noktalandı ve yeni sezonda Eddie Newton’ın teknik direktör olarak görev alacağını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Yönetim Kurulumuz, A takımımızda antrenör olarak görev yapan Eddie Newton ile yeni sezonda Teknik Direktör olarak devam edilmesi yönünde karar almıştır. Newtona görevinde başarılar dileriz” denildi.

Hüseyin Çimşir’in istifasının ardından iki maçlığına göreve getirilen Newton, önce ligde Kayserispor’u yenerek takımın ikinci olmasını sağlamış, ardından da Ziraat Türkiye Kupası finalinde alınan Alanyaspor galibiyeti ile mutlu sona ulaşılmıştı.

Bordo-mavili takımda daha önce Abdullah Avcı ismi öne çıksa da tecrübeli çalıştırıcı ile anlaşma sağlanamamıştı.

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