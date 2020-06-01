Trabzonspor'dan Ömer Toprak sürprizi

Tecrübeli oyuncuyu 3.5 milyon Euro karşılığında Dortmund’dan zorunlu satın alma opsiyonu bulunan Werder Bremen’in de Ömer’in satışına sıcak baktığı iddia edildi. Bordo- Mavili yönetimin bu öneriye henüz geri dönüş yapmadığı, son kararı teknik direktör Hüseyin Çimşir’in vereceği öğrenildi.

Trabzonspor'da Süper Lig Hazırlıkları