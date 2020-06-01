Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Trabzonspor'dan Ömer Toprak sürprizi
01.06.2020 - 08:55 | | Fanatik

Trabzonspor'dan Ömer Toprak sürprizi

Bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle fazla forma şansı bulamayan Milli futbolcumuz Ömer Toprak menacerler aracılığıyla Trabzonspor’a önerildi.

Trabzonspor'dan Ömer Toprak sürprizi
ABONE OL

Tecrübeli oyuncuyu 3.5 milyon Euro karşılığında Dortmund’dan zorunlu satın alma opsiyonu bulunan Werder Bremen’in de Ömer’in satışına sıcak baktığı iddia edildi. Bordo- Mavili yönetimin bu öneriye henüz geri dönüş yapmadığı, son kararı teknik direktör Hüseyin Çimşir’in vereceği öğrenildi.

Trabzonspordan Ömer Toprak sürprizi

Trabzonspor'da Süper Lig Hazırlıkları

İrfan Can Kahveci'nin havuz keyfi...
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Diagne: ‘Şampiyonlukla dönüyorum’

Diagne: ‘Şampiyonlukla dönüyorum’

Yaşı olmayan adam Joao Pereira

Yaşı olmayan adam Joao Pereira

Bakan Kasapoğlu: ‘Durağanlık yok hedef hep yukarı’

Bakan Kasapoğlu: ‘Durağanlık yok hedef hep yukarı’

Giovanni Guidetti herkesin takdirini kazandı! 4 yıllık sözleşme...

Giovanni Guidetti herkesin takdirini kazandı! 4 yıllık sözleşme...

Sıradaki Haber