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17.06.2020 - 08:24 | | Fanatik

Trabzonspor'dan Serdar Dursun bombası

Trabzonspor bir yandan şampiyonluk mücadelesi veriyor, diğer yandan CAS sürecini yönetmeye çalışıyor derken, transferi de ihmal etmiyor...

Trabzonspor'dan Serdar Dursun bombası
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Yeni sezona güçlü ve bol rotasyonlu bir kadro ile girmek isteyen Bordo-Mavililer, Sörloth'un yanına ya da Norveçli forvete alternatif olacak bir golcü arıyor.

Bu doğrultuda listenin en üst sırasında Serdar Dursun yer alıyor...

1 sene sözleşmesi var

Karadeniz devi, Bundesliga 2'de Darmstadt'la harikalar yaratan ve bu sezon 17 gol atarak dikkatleri üzerine çeken 28 yaşındaki golcü için temaslara başladı. Alman ekibiyle görüşen Fırtına, 1 sene daha sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncuyu uygun bir bonservisle kadrosuna katmayı hedefliyor.

Trabzonspordan Serdar Dursun bombası

Trabzonspor Şampiyonluğa Emin Adımlarla ilerliyor!

Bundesliga'da şampiyon bir kez daha Bayern Münih!
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