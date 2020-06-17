Trabzonspor'dan Serdar Dursun bombası

Yeni sezona güçlü ve bol rotasyonlu bir kadro ile girmek isteyen Bordo-Mavililer, Sörloth'un yanına ya da Norveçli forvete alternatif olacak bir golcü arıyor.

Bu doğrultuda listenin en üst sırasında Serdar Dursun yer alıyor...

1 sene sözleşmesi var

Karadeniz devi, Bundesliga 2'de Darmstadt'la harikalar yaratan ve bu sezon 17 gol atarak dikkatleri üzerine çeken 28 yaşındaki golcü için temaslara başladı. Alman ekibiyle görüşen Fırtına, 1 sene daha sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncuyu uygun bir bonservisle kadrosuna katmayı hedefliyor.

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