Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Trabzonspor'dan sponsorluk anlaşması
16.11.2019 - 11:09 | | TRABZON (AA) -

Trabzonspor'dan sponsorluk anlaşması

Trabzonspor, Formül Plastik ve Metal Sanayi AŞ ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

Trabzonspor'dan sponsorluk anlaşması
ABONE OL

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, kulüp ile Formül Plastik ve Metal Sanayi AŞ arasındaki sponsorluk anlaşması imza töreninin Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirildiği belirtildi.

Törene, Kulüp Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, yönetim kurulu üyesi Lokman Sadıklar ve Genel Müdür Sinan Zengin ile Formül Plastik ve Metal Sanayi AŞ'nin sahibi Haydar Şahin ile Satış Müdürü Fahri İnat'ın katıldığı aktarıldı.

Açıklamada, Sağıroğlu'nun imza töreninin ardından, sponsorluk anlaşmasının herkes için hayırlı olmasını dileyerek, Şahin'e forma hediye ettiği kaydedildi.

Inter 2020/21 sezonunda giyeceği formayı tanıttı!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Süper Lig'de dört büyükleri sakatlıklar vurdu
    Süper Lig'de dört büyükleri sakatlıklar vurdu
  2. Arda Turan'ın ikinci çocuğu dünyaya geldi
    Arda Turan'ın ikinci çocuğu dünyaya geldi
  3. Kenan Karaman'ın bonservis bedeli netlik kazandı
    Kenan Karaman'ın bonservis bedeli netlik kazandı
  4. Son dakika | Fenerbahçe'de Gigi Datome ile yollar ayrıldı
    Son dakika | Fenerbahçe'de Gigi Datome ile yollar ayrıldı
  5. Osvaldo Nartallo: Beşiktaş'tan teklif gelirse çalışmak isterim
    Osvaldo Nartallo: Beşiktaş'tan teklif gelirse çalışmak isterim



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Göztepe, Kadıköy'de kazanmak istiyor

Göztepe, Kadıköy'de kazanmak istiyor

Hatay halkı Süper Lig coşkusuna hazır

Hatay halkı Süper Lig coşkusuna hazır

Gençlerbirliği için tehlike çanları çalmaya başladı

Gençlerbirliği için tehlike çanları çalmaya başladı

Cüneyt Dumlupınar: Tek hedefimiz vardı, direkt Süper Lig'e çıkmak

Cüneyt Dumlupınar: Tek hedefimiz vardı, direkt Süper Lig'e çıkmak

Sıradaki Haber