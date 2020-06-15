15.06.2020 - 13:07 |
Trabzonspor'dan sürpriz Şenol Güneş paylaşımı!
Trabzonspor'dan sürpriz bir son dakika paylaşımı geldi. Süper Lig'de lider durumda bulunan Karadeniz ekibi, Şenol Güneş ve şampiyonluk paylaşımı yaptı. Bu paylaşım Trabzonspor'lu taraftarları hayli heyecanlandırırken, kısa sürede büyük etkileşim aldı.
Göztepe'yi 3-1'lik gösterişli bir skorla deplasmanda mağlup eden ve liderliğini sürdüren Trabzonspor'dan Şenol Güneşli şampiyonluk paylaşımı geldi. Bordo-Mavili kulüp twitter hesabından Şenol Güneş'in yer aldığı bir görselle "Biz tam 1112 dakika kalesini gole kapayarak rekor kıran Şenol Güneş'in takımıyız" paylaşımı yapıldı.
Ayrıca paylaşımda "Biz gönüllerde biriz. Bordo-Mavi sevdalıları #SekizinciŞampiyonluk yolunda hep birlikteyiz! #BizB1riz #YanYana #Trabzonspor" ifadeleri kullanıldı.
Trabzonspor'un bu paylaşımı kısa sürede binlerce Bordo-Mavili taraftarın beğenisini kazandı ve etkileşim aldı.