03.04.2020 - 15:54 | | TRABZON (AA) -
Trabzonspor'dan taraftarÄ±na dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k uyarÄ±sÄ±
Trabzonspor KulÃ¼bÃ¼, taraftarlarÄ±nÄ± dolandÄ±rÄ±cÄ±lara karÅŸÄ± uyardÄ±.Â
Bordo-mavili kulÃ¼bÃ¼n internet sitesinde yer alan aÃ§Ä±klamada, Trabzonspor KulÃ¼bÃ¼ adÄ±na kaÅŸkol veya imzalÄ± forma satmak isteyenlere itibar edilmemesi gerektiÄŸi belirtildi.
KulÃ¼bÃ¼n bÃ¶yle bir satÄ±ÅŸÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± vurgulanan aÃ§Ä±klamada, "Resmi numaralarÄ±mÄ±z TS Club DanÄ±ÅŸma HattÄ± 0850 5321967, Trabzonspor Dergisi Ã‡aÄŸrÄ± Merkezi 0212 9811967'dir." ifadesine yer verildi.