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20.12.2019 - 09:43 |

Trabzonspor’dan Uğurcan Çakır kararı

Trabzonspor Yönetimi, başarılı kalecileri Uğurcan Çakır’ı devre arası satmamaya karar verdi.

Trabzonspor’dan Uğurcan Çakır kararı
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İngiliz ekipleri başta olmak üzere pek çok Avrupa kulübünün radarında olan Trabzonspor’un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır konusunda yönetim kesin kararını verdi.

Başkan Ahmet Ağaoğlu, genç file bekçisini kesinlikle devre arasında göndermeyecek. Kulübe resmi teklif ulaşması halinde sezon sonunu işaret edecek olan Ağaoğlu, şampiyonluk mücadelesi verilen sezonda kalede problem yaşamak istemiyor.

Yönetimin, 23 yaşındaki başarılı file bekçisine biçtiği değer ise 20 milyon Euro.

Trabzonspor’dan Uğurcan Çakır kararı

 

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