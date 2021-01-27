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27.01.2021 - 09:17 | | Fanatik

Trabzonspor'dan Yunus Mallı için yeni hamle!

Bordo-Mavililer, geçen sezondan bu yana gündemde olan Yunus Mallı için yeni bir görüşme yapacak. Trabzonspor, Abdullah Avcı’nın çok istediği ve bizzat görüştüğü gurbetçi yıldıza senelik 1.2 milyon Euro artı bonuslar içeren teklif sunacak.

Trabzonspor'dan Yunus Mallı için yeni hamle!
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10 numara arayışlarını henüz noktalayamayan Fırtına, rotayı tanıdık bir isme çevirdi: Yunus Mallı. Yaz döneminden bu yana temasta bulunulan 28 yaşındaki yıldız ile defalarca görüşen fakat anlaşamayan Karadeniz ekibi, yeni teklif hazırlığında. Trabzonspor, Yunus’a senelik 1.2 milyon Euro artı bonusların bulunacağı bir kontrat sunmayı planlıyor. 6 aylık mukavelesinin kaldığı Wolfsburg’dan ayrılma kararı alan ve Alman kulübünün bonservis istemediği Yunus Mallı için Bundesliga’dan Mainz ve Schalke 04 de devrede. Bordo-Mavililer, Yunus’a 3.5 senelik bir sözleşme önerecek. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın da Yunus Mallı’yı çok istediği hatta oyuncuyla bizzat telefonda görüştüğü öğrenildi.

Türkiye’ye gelmek istiyor

Yazın düzenlenecek EURO 2020’de A Milli Takım kadrosunda bulunmak isteyen, bunun için düzenli oynaması gereken başarılı futbolcu, Türkiye’ye gelip göz önünde olmak istiyor. Özellikle Abdülkadir Ömür’ün sakatlığının ardından Fırtına’da 10 numara transferi acil ihtiyaç haline gelirken, buraya mutlaka takviye yapılacak.

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Trabzonspordan Yunus Mallı için yeni hamle

 

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