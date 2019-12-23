Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı'ya destek mesajı

Trabzonspor'un mesajı şöyle;

'Şu an uzun bir yolun en başındayım. Bu yol zorlu bir yok' demiştin iki sene önce kulüp dergimize verdiğin röportajda. Ve eklemiştin: 'Çalışmayı çok seven bir yapım var ve artan bir tempoyla çalışmaya devam ediyorum.'

Futbol yolculuğu uzun, yorucu ve dikenli. Ama sende bu çalışma azmi ve mücadele ruhu olduğu müddetçe her zorluğun üstesinden geleceğine bizler eminiz! Acil şifalar diliyoruz, dualarımız seninle...'