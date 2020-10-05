Trabzonsporlu futbolcular Uğurcan Çakır ve Benik Afobe baba oldu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, kaleci Uğurcan Çakır ve Kübra Çakır çiftinin bugün bir erkek çocuklarının dünyaya geldiği belirtilerek, "Çakır çiftini tebrik ediyor, Kuzey adını verdikleri çocuklarına uzun ve sağlıklı bir ömür diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Futbolcu Benik Afobe ve eşi Lois Afobe'nin de bir erkek çocuklarının olduğu kaydedilen açıklamada, Londra'da hayata gözlerini açan ve Andrix Amor Afobe adını verilen bebeğe uzun ve sağlıklı bir ömür dilendi.