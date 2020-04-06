Trabzonsporlu futbolculardan büyük destek!

Trabzonsporlu futbolcular, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” sloganıyla başlattığı “Milli Dayanışma Kampanyası’na” büyük destek verdi.



Abdülkadir Ömür ile başlayan destek, sosyal medyada diğer futbolcuların katılımıyla giderek büyüdü. Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Abdulkadir, Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Bilal Başaçıkoğlu, Arda Akbulut, Atakan Gündüz, Abdurrahim Dursun, Kamil Ahmet Çörekçi, Doğan Erdoğan, Ahmet Canbaz gibi isimlerin yaptığı bağışla Trabzonsporlu futbolcular duyarlılıklarını gösterdi.

Sosa önderliğindeki yabancılar da bu duruma duyarsız kalmadı. Bordo-mavililerin yabancıları da 1 milyon lira ile destek sağladı.



Karadeniz temsilcisinde genç oyuncular da bu çağrı karşısında ellerinden geleni ortaya koydu. Takımın en genç ve en az kazanan isimlerinden 20 yaşındaki Serkan Asan ve genç orta saha Kerem Baykuş da maaşlarının yüzde 50’sini kampanyaya bağışladı. Takımın 18 yaşındaki genç forveti Salih Kavrazlı da aynı şekilde, maaşının yüzde 50’si ile kampanyaya destek oldu.

Trabzonspor'da Eğlenceli Antreman