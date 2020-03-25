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25.03.2020 - 14:18 | | İHA

Trabzonsporlu oyunculardan 'evde kal, güvende kal' mesajı

Trabzonsporlu futbolcular #EvdeKal heştekiyle güvende kal mesajı gönderdi.

Trabzonsporlu oyunculardan 'evde kal, güvende kal' mesajı

Koronavirüs nedeniyle Süper Lig'in ertelenmesiyle günlerini kendilerine verilen program dahilinde evde geçiren bordo-mavili oyuncuların dün yapılan virüs testlerinin sonucu negatif çıkmıştı. Trabzonsporlu oyunculardan Abdulkadir Ömür, Doğan Erdoğan, Uğurcan Çakır, Novak, Erce Kardeşler, Pereira, Hüseyin

Türkmen, Sörloth ve takım kaptanı Sosa evde çektikleri videolarla 'evde kal, güvende kal' mesajı gönderdi.

Trabzonspor kaptanı Jose Sosa, ailesiyle birlikte çektiği videoda , "Bu zor süreci hep birlikte atlatacağız" derken Sörloth ise "Bireysel olarak güçlüyüz. Ama hep birlikte daha güçlüyüz. Evde kal, güvende kal" ifadelerini kullandı.

Trabzonsporlu oyunculardan evde kal, güvende kal mesajı

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