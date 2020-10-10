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HaberlerTrabzonspor Haberleri Trabzonsporlu Vitor Hugo: "Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş beni istedi'
10.10.2020 - 18:43 |

Trabzonsporlu Vitor Hugo: "Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş beni istedi'

Süper Lig'e verilen milli arada hazırlık maçında Erzurumspor'a 2-1 mağlup olan Trabzonspor'da Vitor Hugo maç sonu açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig'e verilen milli arada hazırlık maçında Erzurumspor'a 2-1 mağlup olan Trabzonspor'da Vitor Hugo maç sonu açıklamalarda bulundu.

"Menajerim vasıtasıyla birçok teklif aldım. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'tan teklif aldım. Ancak Trabzonspor beni gerçekten istediğini ve neler yapabileceğimizi en iyi anlatan kulüp oldu."

Trabzonsporlu Vitor Hugo: Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş beni istedi

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Trabzonsporlu Vitor Hugo: Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş beni istedi

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