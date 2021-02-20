Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Trabzonspor'un 2021 yılındaki yükselişi sürüyor
20.02.2021 - 11:01 |

Trabzonspor'un 2021 yılındaki yükselişi sürüyor

Süper Lig'de Medipol Başakşehir'i deplasmanda 1-0 yenen Trabzonspor, 2021 yılındaki yükselişi sürüyor.

ABONE OL

Bordo-mavililer, 2021 yılında oynadığı 10 lig maçında 9 galibiyet, 1 beraberlik alarak rakiplerine hiç boyun eğmedi. En son 26 Aralık'ta Galatasaray'a sahasında 2-0 yenilen Karadeniz ekibi, daha sonra 56 günlük süre içerisinde yenilgi yaşamadı. Karadeniz ekibi, 2021 yılında Medipol Başakşehir'i de 2-1 yenerek Süper Kupa'yı müzesine getirdi.  

Avcı ile gelen başarı

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde aldığı başarılı sonuçlarla kötü günleri geride bırakarak zirve yarışında kendine yer buldu.  Ligin ilk 8 haftalık bölümünde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle 6 puan toplayabilen Karadeniz ekibi, Avcı'nın görev yaptığı 17 lig maçında 13 galibiyet, 3 beraberlik ve tek mağlubiyet alarak 42 puan elde etti. 

İlk 8 haftada 17. sırada yer alan Karadeniz ekibi, ligin 26. haftasında 48 puanla zirve yarışı içerisinde yer aldı.

Yüksek puan ortalaması

Trabzonspor, ligin ilk 8 haftasında 0,75 puan ortalamasıyla maçlarını oynarken Abdullah Avcı ile çok daha başarılı görüntü ortaya koyarken her geçen hafta puan ortalamasını yükseltti. Bordo-mavililer, Avcı yönetiminde 17 maçta topladığı 42 puanla maç başına 2,47 ortalaması yakalamayı başardı.

Oynadığı maçlar

Trabzonspor, Avcı döneminde Büyükşehir Belediye Erzurumspor (1-0), Ankaragücü (0-1), Çaykur Rizespor (2-1), Atakaş Hatayspor (0-1), Fatih Karagümrük (1-2), Göztepe (2-0), İttifak Holding Konyaspor (3-1), Gençlerbirliği (1-2), Beşiktaş (1-2), Yukatel Denizlipor (1-0), Yeni Malatyaspor (0-2) ve Gaziantep'i (1-0) ve Medipol Başakşehir'i (1-0) mağlup etti. Karadeniz ekibi, Antalyaspor ile deplasmanda 1-1, Hes Kablo Kayserispor ile dış sahada 0-0, sahasında Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Bordo-mavililer, Avcı döneminde tek yenilgisini ise Galatasaray karşısında sahasında 2-0'lık sonuçla aldı.

Geçen sezonki seriyi geride bıraktı

Trabzonspor, son 7 haftada kazanarak şampiyonluk yarışı yaptığı geçen sezonki galibiyet serisini geride bıraktı.  Karadeniz ekibi, deplasmanda 1-1'lik Antalyaspor beraberliğinin ardından sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 3-1, Gençlerbirliği'ni Ankara'da 2-1 yendi. Daha sonra Beşiktaş deplasmanından da 2-1'lik galibiyetle dönen Karadeniz ekibi, sahasında Yukatel Denizlispor'u 1-0, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 2-0, Gaziantep'i evinde 1-0, Medipol Başakşehir'i de deplasmanda 1-0 mağlup ederek 7 maçtan 21 puan çıkardı. Trabzonspor, geçen sezon 16 ile 21. haftalar arasında 6 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı. Karadeniz ekibi, 17 sezonun en iyi serisini yakalarken gözünü 2003-2004 sezonundaki 11 maçlık seriye dikti.

Trabzonsporun 2021 yılındaki yükselişi sürüyor

Fenerbahçe Beko 89-84 Alba Berlin | ÖZET
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Belhanda için Beşiktaş iddiası
    Belhanda için Beşiktaş iddiası
  2. Altay'dan tarihi galibiyet
    Altay'dan tarihi galibiyet
  3. Antalyaspor'da 3 eksik
    Antalyaspor'da 3 eksik
  4. Sivasspor, 'Anadolu derbisi'ne hazır
    Sivasspor, 'Anadolu derbisi'ne hazır
  5. 3'üncü Lig'de liderlik yarışı
    3'üncü Lig'de liderlik yarışı
YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Trabzon yerel basını: "Siz gidin ağabeyiniz gelsin!"

Trabzon yerel basını: "Siz gidin ağabeyiniz gelsin!"

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın İsveç maçı kadrosu açıklandı

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın İsveç maçı kadrosu açıklandı

Trabzonspor'un 2021 yılındaki yükselişi sürüyor

Trabzonspor'un 2021 yılındaki yükselişi sürüyor

NBA'de Jazz'ı, Clippers durdurdu

NBA'de Jazz'ı, Clippers durdurdu

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet