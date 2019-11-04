Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Trabzonspor'un 21 maçlık gol serisi sona erdi
04.11.2019 - 10:03 | | TRABZON (İHA)

Trabzonspor'un 21 maçlık gol serisi sona erdi

Trabzonspor, Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Göztepe maçıyla birlikte başladığı ve 21 maçtır rakip kaleye bıraktığı gol serisine yine bir Göztepe maçıyla son verdi.

Trabzonspor'un 21 maçlık gol serisi sona erdi
ABONE OL

Süper Ligin 10. haftasında sahasında Göztepe'ye 1-0 mağlup olan Trabzonspor 21 maç sonra gol atamadı. Bordo-mavililer Süper Lig'de 22 Şubat 2019'daki Göztepe'yi deplasmanda 3-1 mağlup ettiği maçla birlikte başladığı 21 maçlık gol atma serisine bu kez yine bir Göztepe maçıyla son verdi. Karadeniz ekibi rakibine mağlup olduğu maçta gol atma başarısı gösteremeyerek üst üst yakaladığı gol atması serisini de sonlandırmış oldu. Trabzonspor 21 maçlık süreçte ise rakip kalelere 42 gol atarken kalesinde ise 27 gol gördü.

16 maçtır kalesini gole kapatamıyor
Trabzonspor Süper Lig'de, rakip takımlardan gol yeme serisini ise 16 maça çıkardı. Son olarak 2018-19 sezonunun 28. haftasında deplasmanda karşılaştığı Bursaspor’u 1-0 mağlup eden ve maçı gol yemeden tamamlayan bordo-mavililer, sonraki 16 maçta da

    James Tavernier'in Celtic'e attığı serbest vuruş golü
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Survivor'a Sercan Yıldırım damgası! 3. kez üst üste...
      Survivor'a Sercan Yıldırım damgası! 3. kez üst üste...
    2. Fenerbahçe Beko'ya sürpriz isim! Sergio Scariolo...
      Fenerbahçe Beko'ya sürpriz isim! Sergio Scariolo...
    3. Nguema, Beşiktaş'ta denemeye girdiğini açıkladı!
      Nguema, Beşiktaş'ta denemeye girdiğini açıkladı!
    4. İngiltere Premier Lig açıkladı! 1 koronavirüs testi pozitif çıktı
      İngiltere Premier Lig açıkladı! 1 koronavirüs testi pozitif çıktı
    5. Yeni Malatyaspor'dan Emre Belözoğlu paylaşımı!
      Yeni Malatyaspor'dan Emre Belözoğlu paylaşımı!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Barcelona'da Setien ile futbolcular arasında kriz!

    Barcelona'da Setien ile futbolcular arasında kriz!

    PSG, Kurzawa ile sözleşme yeniledi!

    PSG, Kurzawa ile sözleşme yeniledi!

    Gençlerbirliği - Kasımpaşa: 0-2

    Gençlerbirliği - Kasımpaşa: 0-2

    Beşiktaş'ta Kevin-Prince Boateng ile yollar ayrılıyor!

    Beşiktaş'ta Kevin-Prince Boateng ile yollar ayrılıyor!

    Sıradaki Haber