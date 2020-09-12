Trabzonspor'un Beşiktaş'a kozu hücum gücü!

CELAL UMUT EREN

Süper Lig’de sezonu Beşiktaş maçıyla açacak Trabzonspor’un hücum gücü ön plana çıkıyor. Geçen sezon ligin 76 golle en skorer takımı olan bordo-mavililer, bir kez daha hücum gücüyle fark yaratmak istiyor. Bu hücum gücünde 3 isim dikkat çekiyor. Sörloth, Nwakaeme ve Ekuban, teknik direktör Eddie Newton’ın en önemli kozları olacak.

4-3-3 ve 4-2-3-1 sistemlerini tercih eden İngiliz çalıştırıcı, ileri hücum 3’lüsünü kesinlikle Sörloth-Nwakaeme-Ekuban’la kuracak. Son 2 sezonda bu 3’lünün ortaya koyduğu skor katkısı ligde hiçbir takım tarafından sağlanmadı. Tek başlarına Süper Lig takımlarını geçen 3’lü, yeni sezonda da en büyük koz olacak.

Ekuban son 2 sezonda 18 gol, 14 asistle 32 gollük katkı yaptı. Nwakaeme de son 2 sezonda 25 gol, 22 asistle toplamda 47 gollük katkı sundu. Geçen sezon Trabzonspor’a kiralık olarak katılan ve yıldızını parlatan Sörloth, müthiş bir skor katkısı verdi. Norveçli forvet, geçen sezon 33 gol 11 asistle, 44 gole direkt etki etti. Sörloth, 24 golle de gol krallığını Karadeniz temsilcisine getirdi.

Takımın yeni transferlerinden Plaza da şu anda bu 3’lüye alternatif olacak. Ayrıca takımın yıldızlarından Abdülkadir Ömür de hücum hattına destek veren isimler arasında.

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