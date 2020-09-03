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03.09.2020 - 07:00 |

Trabzonspor'un defansı artık daha sağlam

Bordo-mavililer transferde önceliği defansa verdi. Marlon’un gelişiyle Teknik Direktör Newton’ın eli güçlenirken, alternatifleri de arttı. Campi, Samsunspor maçına da ilk on birde başladı, değişilmez eleman olacağını gösterdi.

Trabzonspor'un defansı artık daha sağlam
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ERKAN AYRAÇ

Geride kalan sezonda defans hattında yaptığı hatalarla çok önemli puanlar kaybeden Trabzonspor’da yönetim bu sezon işi sıkı tutuyor.
Campi-Da Costa-Hüseyin Türkmen-Hosseini dörtlüsünden istikrarlı bir ikili çıkmaması nedeniyle sadece dört maçı gol yemeden tamamlayan bordo-mavililer transferde önceliği bu bölgeye verdi.

Teknik Direktör Newton’ın Marlon’un gelişinin yanında Edgar Ie’nin de Feyenoord’da geçirdiği sezonun ardından Trabzonspor’a geri dönmesiyle eli güçlendi. Bordo-mavili takımın teknik patronu Samsunspor ile oynanan hazırlık maçında bütün oyuncularını görmek isterken, Campi ile maça başladı.

Arjantinli futbolcuyu defansın merkezi için düşünen Newton’ın öncelikle hedefinin Campi’ye takım içinden bir partner bulmak olduğu öğrenildi. Newton’ın Sörloth başta olmak üzere önde görev yapan oyuncularına çok güvendiği bu yüzden öncelikli hedefinin defansı sağlama almak olduğu bildirildi.

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Trabzonsporun defansı artık daha sağlam

 

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